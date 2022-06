Da Firenze - Occasioni Mertens e Ospina a parametro zero: la Fiorentina ci pensa

Calciomercato Napoli. Ultime ore azzurre per Dries Mertens e David Ospina, che domani vedranno scadere i propri contratti con il Napoli. Il portiere colombiano è vicino all'Al-Nassr per 3,5 milioni a stagione, mentre l'attaccante belga non ha perso le speranze per un colpo di scena last minute con De Laurentiis.

Mertens Ospina Fiorentina

Calciomercato Fiorentina, idee Mertens e Ospina

Intanto per Mertens e Ospina spunta anche una suggestione italiana: secondo La Nazione, anche la Fiorentina starebbe valutando l'opportunità dei due napoletani. Il club viola è molto attento ai mercato dei parametri zero (da Belotti e Grillitsch) e per questo motivo da Firenze non escludono un possibile tentativo.