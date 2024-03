Da Firenze - Italiano lascerà la Fiorentina, vuole dire addio con un trofeo

Vincenzo Italiano a fine stagione se ne andrà dalla Fiorentina, lo aveva già deciso e comunicato a Barone, Pradè e Burdisso prima della scomparsa di Joe. Arrivano aggiornamenti da parte del giornalista fiorentino Mario Tenerani nel suo editoriale per Firenzeviola.

Il ciclo di Italiano alla Fiorentoina è finito. Andrà via senza traumi, tutto condiviso. Ne avevano riparlato anche poche ore prima della morte di Joe. Sarà un addio sereno, come nel calcio capita di rado. Le vie si divideranno, ma proprio per questo Italiano darà più del massimo, insieme ai suoi uomini, per portare un trofeo a casa.