Da Firenze - Brekalo ad un passo: oggi firma con la Fiorentina, le cifre

Calciomercato Napoli - Niente da fare per il Napoli, Josip Brekalo oggi sarà un nuovo calciatore della Fiorentina. Il calciatore era allettato dall'ipotesi Napoli, ma i viola erano in trattativa già da tempo e ieri hanno provato l'affondo finale: stavolta il suo approdo in viola è più reale che mai. Dopo aver allentato la presa nei giorni scorsi, il club viola ha ripreso i contatti con l’esterno croato.

Brekalo alla Fiorentina: firma e cifre

Ieri l'accelerata della Fiorentina quando ha percepito l'inserimento di Napoli e Udinese per Brekalo. E come scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino in edicola, già oggi potrebbe arrivare la firma del calciatore a fronte di un’offerta viola da circa 1,6 milioni a stagione fino al 2026 più un pagamento al Wolfsburg di 1,5 milioni più bonus, su cui si sta discutendo in queste ore.

L'affare coi viola era stato frenato anche dalle commissioni per gli agenti, adesso però la Fiorentina spinge per chiudere subito e consegnare ad Italiano un nuovo attaccante: un’occasione del mercato invernale avaro di grandi affari.