Da Eindhoven: ritorno Lozano, fonti interne PSV confermano! Trattativa reale, base fissa più bonus

Calciomercato Napoli - Ritorno di Hirving Lozano al PSV, arrivano conferme importanti anche dall’Olanda. E direttamente dalla società di Eindhoven.

Mercato Napoli, il PSV conferma affare Lozano

Come infatti riporta il quotidiano olandese VI, il PSV conferma l’interesse per il 28enne messicano in uscita dal Napoli che potrebbe far ritorno nella società in cui si è distinto prima di approdare al Napoli. L’affare ora si può chiudere attorno ai 10 milioni di euro più bonus per un totale di 15. Con ancora un anno di contratto, Lozano - specificano i colleghi - non rientra nei piani di Rudi Garcia e dunque la fumata bianca è molto probabile.