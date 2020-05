Cronache di Napoli - Rinnovo Zielinski: Gattuso lo considera inamovibile, restano due aspetti da chiarire

Calciomercato Napoli - La fine dell'emergenza potrebbe essere il momento giusto per il rinnovo del contratto di Piotr Zielinski, secondo Cronache di Napoli:

"Il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e la trattativa per il rinnovo va avanti ormai da tempo, con più di qualche difficoltà, ma soprattutto con una grande fiducia da parte del Napoli. Gattuso lo considera inamovibile, restano due aspetti da chiarire: l'entità della clausola rescissoria, che il Napoli vorrebbe alta; la questione delle multe, questione per più di un calciatore azzurro"