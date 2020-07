Cronache di Napoli - Raiola incontrerà Giuntoli per Lozano, si lavorerà sull’ipotesi prestito

Calciomercato Napoli - Ottantacinque minuti in campo a Parma, prima da attaccante centrale e poi da esterno, incastonati in mezzo a due panchine di fila, con Udinese e Sassuolo. Scelte che sanno di bocciatura per Hirving Lozano, secondo Cronache di Napoli:

"Tirando le somme, un flop, e la prospettiva di un addio a fine stagione sempre più concreta. Proprio per questo, è in arrivo Mino Raiola, l’agente di Lozano. Parlerà col Napoli per capire come muoversi. Con Raiola si lavorerà sull’ipotesi più praticabile di un prestito, ‘secco’ o con obbligo di riscatto. Ma il tutto in ogni caso tutelando l’investimento fatto la scorsa estate. El Chucky ha un contratto col Napoli fino al 2024 e un ingaggio da 4,5 milioni netti a stagione che ne fa il terzo giocatore più pagato della rosa"