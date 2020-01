Cronache di Napoli - Problema mercato, tre azzurri rischiano di restare ‘sullo stomaco’ a De Laurentiis

Ultimissime calcio Napoli - I problemi della squadra rallentano ulteriormente gli ultimi giorni di mercato invernale del Napoli, secondo l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Dopo gli arrivi di Demme e Lobotka, per eventuali altri rinforzi il Napoli dovrà sfoltire la rosa per rientrare nel tetto massimo di 25 calciatori in rosa per il campionato. Il problema è che alcuni dei giocatori potenzialmente cedibili, Younes ma anche Llorente e Ghoulam, sono difficili da ‘piazzare’ e rischiano seriamente di restare ‘sullo stomaco’ a De Laurentiis. Emblematico il caso di Ghoulam, che il Napoli sta cercando di cedere in prestito almeno per 6 mesi:?le condizioni fisiche e l’ingaggio alto del giocatore frenano potenziali acquirenti come Marsiglia o Watford. Con Ghoulam ancora a libro paga, il greco Tsimikas dell’Olympiakos diventa irraggiungibile"