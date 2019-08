Cronache di Napoli - Mertens-Napoli, sarà addio a fine stagione: il belga ha scelto l'Anderlecht

Ultimissime calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Cronache di Napoli riporta uno scenario inedito di mercato che coinvolgerebbe Dries Mertens per la pèrossima stagione:

"Dries Mertens potrebbe chiudere la sua carriera in Belgio. Il 32enne attaccante non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, in scadenza nel 2020, e, secondo Voetbalnieuws, potrebbe tornare a casa, vestendo la maglia dell' Anderlecht, la squadra nella quale è cresciuto. Un' idea, questa, che Mertens avrebbe accarezzato sull' esempio del suo compagno di nazionale Vincent Kompany, tornato appunto nell' Anderlecht. A spingere verso questa soluzione, c' è anche la chiusura di De Laurentiis all' ipotesi di un rinnovo del contratto di Dries. Il 'metodo Reina', cioè la scelta del Napoli di non prolungare i contratti in scadenza dei tesserati over 30, rischia di essere applicato, oltre che per Mertens, anche per Callejon, anche lui in scadenza nel 2020. Uno scenario che avrebbe spinto Mertens a considerare seriamente un ritorno in Belgio, soluzione che gli consentirebbe anche di stare più vicino alla moglie Kat. La Kerkhofs, infatti, è molto spesso in Belgio, dove lavora come conduttrice televisiva e dove gestisce una palestra, attività cui di recente si è aggiunt anche quella di dj. Un finale senza lieto fine, dunque, per Mertens, che già a Dimaro aveva dato segnali di insofferenza. "Sono a Napoli da sette anni, siamo arrivati ad un punto di maturazione molto importante aveva detto nel corso di un' intervista - Siamo un gruppo forte che può vincere, uno scudetto a Napoli non avrebbe paragoni e precedenti". Ma sui social aveva " scritto: "Potrebbe essere il mio ultimo anno a Napoli". Una previsione che rischia di avverarsi"