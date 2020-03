Cronache di Napoli - L'eventuale rinnovo di Milik potrebbe anche non escludere una sua partenza in estate

Ultimissime calciomercato Napoli - Ci sono calciatori del Napoli che hanno il contratto in scadenza nel 2021 e con i quali la società deve ancora trovare una piena unità di intenti. E’ il caso di Zielinski e Milik, come racconta l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“Per il centrocampista già da tempo c’è l’accordo economico, ma a fermare la stipula del contratto è la quantificazione della clausola. Il giocatore non vuole che sia troppo alta, il suo entourage spinge per tenerla bassa, mentre il Napoli vorrebbe fissarla molto alta. Diverso il discorso per Milik. Il club non è ancora del tutto convinto che l’ex Ajax sia un giocatore sul quale puntare come centravanti titolare: l’eventuale rinnovo potrebbe anche non pregiudicare una sua partenza in estate”