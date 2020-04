Cronache di Napoli - Il Real Madrid ha preso contatti con l'entourage di Fabian, l'agente ha una strategia

Notizie calcio Napoli - Per il centrocampista spagnolo del Napoli Fabian Ruiz le big spagnole fanno sul serio. E stavolta non si tratta di un semplice interessamento, come racconta Cronache di Napoli:

"Il Real Madrid ha già preso contatti con l’entourage del giocatore. E il Barcellona resta alla finestra, pronto all’asta. Il Napoli sa che il Real è disposto a spendere una cifra importante. Cioè quei 90 milioni che De Laurentiis considera una valutazione minima Le parole dell'agente hanno anche un altro obiettivo: ‘stanare’ il Napoli, costringerlo a trattare il rinnovo di Fabian alle condizioni richieste dal calciatore. A quel punto, con un ‘prezzo di listino’ più abbordabile, si potrà ragionare su una cessione"