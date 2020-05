Cronache di Napoli: dietro il mancato rinnovo di Callejon c'è una scelta del club, Gattuso lo stima

Secondo Cronache di Napoli, l’attaccante spagnolo del Napoli José Callejon non prolungherà il suo contratto, in scadenza a giugno, e probabilmente tornerà in Spagna:

“Non si è trovato un accordo con De Laurentiis per il rinnovo e sta trattando con altre squadre. A quel punto, anche se la Serie A riprendesse, dopo il 30 giugno potrebbe anche pensare di chiudere di fatto anticipatamente la sua avventura azzurra. Quella di non rinnovare è una scelta legata al Napoli società più che alle strategie tecniche. Perchè Gattuso ha stima di Callejon ma con De Laurentiis il rapporto è stato tormentato”