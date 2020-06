Cronache di Napoli: Callejon ha dato l'ok a firmare la proroga del contratto col Napoli, possibile contatto De Laurentiis-agente per un nuovo accordo

Calciomercato Napoli - Lo spiraglio si allarga. E a sorpresa, Jose Callejon potrebbe rinnovare il suo contrato col Napoli. Lo spagnolo, come racconta Cronache di Napoli, ha dato l'ok a firmare la proroga concessa dalla Fifa per gli accordi dei calciatori in scadenza il 30 giugno:

"Una proroga che potrebbe essere un 'antipasto' a un rinnovo vero. Il prossimo passo è un contatto diretto tra De Laurentiis e Quìlon: sul tavolo la proposta di un biennale, ma probabilmente con parametri economici diversi, in particolare per ingaggio e bonus alla firma. Se tutto andrà per il verso giusto, Callejon potrebbe firmare col Napoli fino al 2022"