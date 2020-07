Cronache di Napoli: affare Osimhen, De Laurentiis è fiducioso di riuscire a concludere l'accordo nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - E' allo sprint la trattativa tra il Napoli e Victor Osimhen, 21enne attaccante nigeriano del Lille. Ne parla Cronache di Napoli:

"Le parti sono in contatto da giorni e De Laurentiis è fiducioso di riuscire a concludere l'accordo nei prossimi giorni. Gli azzurri hanno l'accordo verbale col calciatore per un contratto di cinque anni da 3 milioni più bonus e aspettano il via libera del Lille per ratificare l'affare. Limati i dettagli tra club su bonus e diritti d'immagine, il prossimo passo è una stretta di mano tra De Laurentiis e il suo omologo del Lille Lopez. Che ha abbassato le pretese, accontentandosi di 50 milioni più bonus. Manca solo il via libera, che potrebbe arrivare in qualsiasi momento ma comunque in questa settimana"