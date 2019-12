Ultime notizie calcio Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli lavora per trovare un rinforzo in attacco, secondo l’edizione odierna di Cronache di Napoli:

“A gennaio Younes andrà via perché ha chiesto di giocare di più. Serve un sostituto in termini numerici e quindi si potrebbe optare per una ‘scommessa’: un giovane promettente o calciatore più avanti negli anni ma non vecchio e da prendere in prestito con diritto di riscatto (è il caso di Acuna dello Sporting Lisbona)”