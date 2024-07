Crolla il prezzo di Chiesa: non c'è una nuova sistemazione, c'è solo un piano per la Juve

Arrivano le ultime notizie su quello che può accadere a Federico Chiesa, che lascerebbe la Juventus in estate solo per la giusta offerta con il club che lo valuta 40 milioni e il suo ingaggio che è di 5 milioni a stagione. La Juve e il suo agente non hanno trovato soluzioni. Ora resta l'ipotesi scambio con Jadon Sancho del Manchester United.