Marca - Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid, contatti avviati! Telefonata a Florentino Perez

Calciomercato - Cristiano Ronaldo torna al Real Madrid? E' questa la clamorosa notizia arrivata dalla Spagna riguardo l'attaccante portoghese della Juventus. Ronaldo continua a mantenere ottimi rapporti con i suoi ex compagni del Real Madrid e inoltre, è arrivata la telefonata a Florentino Perez per un posto al Bernabeu per assistere al clasico dello scorso marzo. Da lì sono ripresi i contatti tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, rappresentato dal presidente Florentino Perez.

Cristiano Ronaldo Real Madrid

Clamorose voci di mercato dalla Spagna sono confermate dall'edizione del noto quotidiano spagnolo "Marca", che parla del ravvicinamento di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. Quello di questa stagione, secondo Marca, sarà l'ultimo anno di permanenza di Ronaldo alla Juventus. La Juve ha la necessità di abbassare il monte ingaggi e sarà sacrificato Cristiano Ronaldo, che può dunque tornare al Real Madrid. Su di lui anche il PSG.