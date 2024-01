Crisi Empoli, si va verso l'esonero di Andreazzoli: scelto il nuovo allenatore

L'Empoli non vince da oltre due mesi, quando a novembre aveva espugnato il Maradona. Da lì tre pareggi e cinque sconfitte: l'ultima contro il Verona in trasferta è stata la seconda consecutiva e decisiva per la volontà del club di esonerare Andreazzoli.

I toscani sono al penultimo posto e la cura Andreazzoli, dopo l'inizio di stagione difficile con Zanetti, non ha dato gli effetti sperati. L'allenatore va verso l'esonero e come suo successore c'è Davide Nicola, maestro di salvezze vedi le imprese con Crotone e Salernitana. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio di Sky.