Cremonese a caccia di rinforzi: possibile arrivo di un ex Napoli dal Sassuolo

Calciomercato - La Gazzetta dello Sport riporta le ultime notizie sulle trattative di mercato della Cremonese.

Vlad Chiriches

La Cremonese vuole Chiriches

Un nome d'esperienza per la difesa potrebbe essere Vlad Chiriches del Sassuolo, in aria di lasciare i neroverdi. Si segue anche Leonardo Sernicola, terzino classe '94 che a Cremona ha giocato in prestito nel corso dell'ultima stagione.