Costo delle rose, Napoli al 13° posto in Europa e 2° in Italia! Gli azzurri sono costati più del...Bayern Monaco [GRAFICO]

Napoli - L’osservatorio statistico calcistico del CIES ha pubblicato un interessante studio sulle squadre europee ed il totale delle spese per acquistare i cartellini dei calciatori che, a tutto il 2019, faceva parte delle rose. In Europa gli inglesi del Manchester City sono gli unici a superare il tetto del miliardo di euro, in Italia comanda la Juventus con 594 milioni mentre il Napoli si ritrova al secondo posto in Italia e al tredicesimo in tutta Europa (467 milioni di euro)

Classifica campionati Top-5

Manchester City 1036 milioni di euro Paris Saint-Germain 888 Manchester United 844 Barcellona 826 Chelsea 763 Real Madrid 708 Liverpool 666 Juventus 594 Arsenal 590 Everton 504 Atlético Madrid 483 Tottenham 479 Napoli 467 Inter 439 Bayern Monaco 408 Leicester 370 Monaco 358 Borussia Dortmund 311 Roma 303 Wolverhampton 293

Classifica Serie A