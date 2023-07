CorSport su Osimhen: De Laurentiis ha ribadito una cosa all'agente, ecco cosa serve per farlo vacillare

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis e Victor Osimhen non hanno nulla da nascondersi. Osimhen ha un contratto, quattro milioni e spiccioli, che scadrà nel 2025, ed una serie di bonus come racconta il Corriere dello Sport.

De Laurentiis e Calenda, il manager, hanno avuto modo di incontrarsi una settimana fa,:

“Il presidente del Napoli non è disposto a crollare neanche dinnanzi a gesti di follia. Per far vacillare Adl non bastano 120 milioni neanche 150, ce ne vogliono (almeno 180), se non 200”