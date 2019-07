CorSport su Ancelotti: "Parla volentieri di Icardi, impossibile nascondersi: è un'occasione che il Napoli vuole sfruttare"

L'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti apre le porte e sfoglia i ricordi quando gli parlano di Mauro Icardi. Del resto, come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, ha sempre allenato grandi attaccanti:

"Da Inzaghi a Drogba, passando per Ibrahimovic. Impossibile nascondersi al cospetto di una prospettiva del genere. Ancelotti parla volentieri di Maurito, non usa frasi fatte, è diretto nel suo pensiero che non va neppure interpretato. Il mercato è ancora lungo, le idee sono chiare e Icardi resta lì, coi suoi gol, a rappresentare un’occasione che il Napoli vuole sfruttare"

Dimaro - SSC Napoli, intervista a Carlo Ancelotti

Dimaro ritiro Napoli 2019 - Carlo Ancelotti parla nell'intervista a Tv Luna. Dopo la terza amichevole stagionale tra Napoli e Cremonese con il risultato di 3-3, parla il tecnico del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.

"Io ho sempre avuto grandi centravanti nella mia carriera, è fondamentale parlarne. Tutti conoscono Icardi, è un grande attaccante come Milik che lo ricopere in maniera più completa di Icardi. Icardi magari in area è più bomber, ma parlarne di uno sminuisce l'altro. A Milik siamo tutti molto affezionati, poi la riga la tiriamo il 31 agosto. Io sicuramente sarò felice prima del 31 agosto, so il lavoro che sta facendo la società e tutti saremo contenti"