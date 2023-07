CorSport, Salvione: "Kilman? Il Wolverhampton ha rifiutato un'offerta, il Napoli non vuole rilanciare"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Pasquale Salvione, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rudi Garcia? Un allenatore molto bravo nel gestire il gruppo di lavoro, nel farsi seguire, con una voglia di giocare un buon calcio fatto di solidità offensiva, più verticale ed immediato rispetto a quello di Spalletti, che palleggiava con lucidità e calma: sarà il campo a dirci quali saranno le effettive differenze. C’è tanta curiosità per capire cosa lascerà la gestione Spalletti e ciò che aggiungerà Garcia con il suo modo di allenare. Osimhen? Da lui dipende il mercato del Napoli, può essere orientato da questa situazione e sappiamo che le richieste di De Laurentiis sono altissime, di norma la valutazione è legata all’ingaggio ed il Napoli magari dovrà fare un sacrificio per tenerlo. Milinkovic-Savic? Al Napoli potrebbe interessare uno scambio con Zielinski, hanno contratti simili e c’è necessità di trovare una soluzione per evitare che vadano via a zero. Kilman? Il Wolverhampton ha rifiutato una prima offerta, al momento il Napoli non vuole rilanciare e c’è da capire se ci sarà intenzione da parte degli inglesi di scontare la richiesta economica”