Notizie Calcio Napoli - In attesa di capire quale sarà il futuro di Chris Smalling, la Roma è vicina a piazzare il colpo in difesa. Come scrive il Corriere dello Sport, infatti, Franco Baldini avrebbe trovato un accordo con Vertonghen per un biennale da tre milioni di euro a stagione. Il belga è svincolato dal Tottenham e sembra aver ceduto alle lusinghe del club giallorosso.