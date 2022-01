Per quel che riguarda il mercato fatto in casa Napoli, l'edizione odierna del Corriere dello Sport dedica ampio spazio alle manovre del club presieduto da Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli

"Continua la trattativa per il rinnovo del contratto di Meret, in scadenza nel 2023. Parallelamente è tutto fermo sul fronte del collega Ospina, in scadenza a giugno: su di lui è forte l'interesse del Real Madrid di Ancelotti"