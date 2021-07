CorSport - Niente acquisti se non ci saranno delle cessioni, il principio del Napoli è questo

Napoli - Vendere per poi comprare. Liberare un posto per occuparne un altro. Via un tassello per fare spazio un altro. Conviene imparare a memoria il concetto in casa Napoli, come racconta il Corriere delo Sport.

"Niente acquisti se non ci saranno delle cessioni, il principio è questo sin dalla fine del campionato, ma gradualmente qualcosa comincia a muoversi. Il Galatasaray fa sul serio per Mario Rui, l'offerta è stata definita migliorabile, l'interesse è concreto e dunque si continua a trattare anche per definire l'ingaggio con il manager del giocatore. L'aria che tira è quella dei saluti, ciò significa che poi il Napoli potrà continuare la caccia al suo obiettivo"