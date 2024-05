CorSport - Napoli su Buongiorno, il Torino lo valuta più della marea di soldi offerta da ADL

Calciomercato SSC Napoli - Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna continua a lavorare anche sui rinforzi della difesa. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il primo grande obiettivo è Alessandro Buongiorno, 24 anni, il capitano del Torino:

“Il suo club lo valuta anche più dei 40 milioni che De Laurentiis è arrivato a offrire sommando la base fissa di 35 milioni e i 5 di bonus. Il Toro aspetta la Premier, convinto di poter anche ricavare di più, ma il Napoli non si farà prendere per la gola. La politica societaria non cambierà, gli investimenti non prescinderanno dalla gestione virtuosa che per ADL è un fiore all’occhiello”