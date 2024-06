CorSport - Napoli agguerritissimo su Buongiorno, la richiesta del Torino e concorrenza in Serie A

Calciomercato SSC Napoli - In casa Inter si cerca un difensore centrale ma la concorrenza del Napoli è abbastanza pesante, come racconta il Corriere dello Sport.

Napoli su un difensore seguito dall'Inter

Acerbi ha 36 anni e che il suo alter ego in organico De Vrij, ne ha 32. Con un Buongiorno in più, il problema sarebbe risolto, anche in prospettiva: