CorSport, Mandarini: "Rinnovo Osimhen? Fondamentale l'incontro tra De Laurentiis e l'agente"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Rinnovo Osimhen? Fondamentale l’incontro faccia a faccia tra De Laurentiis e l’agente Roberto Calenda, ogni minuto c’è l’amore dei tifosi per Victor e gli scenari possono cambiare: la sua permanenza sarebbe fondamentale per i programmi societari. Se le parti dovessero incontrarsi di nuovo, gli umori sarebbero quantomeno costruttivi se non positivi. Se lo affronti un modo per uscirne poi lo trovi, Osimhen va in scadenza nel 2025 ed è ottimo che Garcia abbia affrontato l’avvio della sua avventura nel migliore dei modi: avere Osimhen pimpante sarebbe un ottimo inizio”