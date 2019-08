CorSport - Lozano-Napoli, pagamento dilazionato in quattro rate. Già si ipotizza la possibile presentazione

E’ tutto pronto, pure l’appuntamento in clinica a Roma, prenotato per domani, e ci sarebbero persino le luci del giorno e nel caso quelle per la sera, utili alle telecamere: manca l’attore-protagonista, perché Hirving Lozano si aggira tra le decine di adempimenti burocratici utili a traslocare da un Paese all’altro. Dal PSV Eindhoven al Napoli. Lo rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

Lozano-Napoli, pagamento dilazionato in quattro rate