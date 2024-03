CorSport - Il Napoli studia un colpo a parametro zero: nel mirino il turco Yazici del Lilla

Calciomercato SSC Napoli - Il prossimo mercato del Napoli ripartirà da diversi obiettivi, ne parla il Corriere dello Sport. Tra i parametri zero, infatti, occhi su Yusuf Yazici, 27 anni, centrocampista turco del Lilla.

Chi è Yusuf Yazici

Yusuf Yazici (Trebisonda, 29 gennaio 1997) è un calciatore turco, centrocampista del Lilla.

Centrocampista offensivo di piede mancino, in grado da agire anche come centravanti o seconda punta, veloce e dotato di ottima tecnica individuale, è abile nel controllo palla, oltre che nella capacità di tiro e negli inserimenti; la buona visione di gioco e la precisione nei calci da fermo gli permettono di essere anche un ottimo assist-man.

Cresciuto nel settore giovanile del Trabzonspor, squadra della sua città natale, ha esordito in prima squadra il 22 dicembre 2015, nella partita di Coppa di Turchia vinta per 2-1 contro il Gaziantepspor.

Il 6 agosto 2019 passa a titolo definitivo, per 17,5 milioni di euro, al Lilla, con cui firma un contratto quinquennale con scadenza il 30 giugno 2024. Nella sua prima stagione francese, a causa della rottura del crociato del ginocchio destro, colleziona 25 presenze e una rete tra Ligue 1, Coppa di Lega ed Europa League.

Nella stagione successiva segna ben 6 reti nelle prime 3 partite della fase a gironi dell'Europa League, realizzando due triplette, entrambe in trasferta, il 22 ottobre contro lo Sparta Praga (1-4) e il 5 novembre contro il Milan (0-3), risultando il primo avversario a segnare una tripletta in casa del Milan dal 2000.

Il 19 gennaio 2022 viene ceduto in prestito al CSKA Mosca. Nelle prime sei partite giocate in Prem'er-Liga mette a segno almeno un gol, stabilendo un record, eguagliato appena una settimana più tardi da Wilson Isidor.

Dopo aver giocato con l'Under-19 e l'Under-21, l'11 giugno 2017 ha debuttato con la nazionale maggiore in occasione della partita di qualificazione al Mondiale 2018 vinta per 1-4 contro il Kosovo, subentrando al 74º minuto ad Oguzhan Ozyakup e fornendo l'assist per la quarta rete della sua squadra.