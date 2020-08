CorSport - Il Napoli sta mettendo pressione alla Fiorentina per Pezzella, i viola offrono il rinnovo

C’è una Fiorentina del 26 agosto e c’è una Fiorentina che sarà (vorrebbe tanto essere) per l’inizio della nuova stagione come racconta il Corriere dello Sport:

“Amrabat è l’unica novità di un ipotetico undici titolare che prevede il terzetto Milenkovic-Pezzella-Caceres: il Milan per Milenkovic e poi il Napoli per Pezzella stanno mettendo pressione alla Fiorentina, che dal canto suo ha proposto il rinnovo di contratto (attuale scadenza: 2022) ad entrambi, specificando che un eventuale no non sarà una condizione-capestro per cedere alle succitate pressioni”