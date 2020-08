CorSport - Il Napoli accelera con la Roma: Maksimovic più 15 milioni per Cengiz Under. Più arduo inserire Milik nell'affare

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive: "Fienga continua a parlare con De Laurentiis per mettere in piedi un’operazione non facile. Al momento l’ipotesi più praticabile è Ünder al Napoli. La Roma lo valuta 25 milioni, De Laurentiis vorrebbe inserire un giocatore: si potrebbe fare per Maksimovic e 15 milioni. Gattuso per quel ruolo ritiene Boga del Sassuolo la prima scelta, in alternativa c’è il turco. Più difficile inserire nella trattativa con il Napoli Milik, che comunque piace alla Roma e ha il contratto in scadenza il prossimo anno".