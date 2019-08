CorSport - Icardi tempestato di telefonate dai giocatori del Napoli: gli stanno raccontando la città per convincerlo

Calciomercato Napoli - Mauro Icardi ed il Napoli sembra stia diventando la seconda telenovela dell'estate. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fornisce alcuni aggiornamenti in merito. Il quotidiano riferisce che molti giocatori del Napoli hanno contattato telefonicamente Mauro Icardi per convincerlo a vestire la maglia azzurra. Dopo il rinnovo di Dzeko con la Roma, infatti, oltre alla Juventus resta solo il Napoli come opzione.

Icardi al Napoli, decisivi il rapporto con gli azzurri?

Il rapporto di amicizia con alcuni azzurri potrebbe risultare significativo, gli hanno spiegato anche come si vive nel capoluogo campano. Mentre i contatti tra Wanda Nara e Aurelio De Laurentiis continuano.