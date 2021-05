Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, José Maria Callejon può restare alla Fiorentina. Non è così scontato l'addio dell'ex calciatore del Napoli, anzi. In questa stagione Callejon non ha trovato lo spazio che si aspettava, ma con la scelta del nuovo allenatore qualcosa potrebbe cambiare. Si parla di Fonseca per la Fiorentina.