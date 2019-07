CorSport - Difficoltà per l'attaccante, è sfumata una delle piste più gradite ad Ancelotti: il retroscena

Ad oggi non è ancora possibile stilare quella che sarà la formazione base e ideale di un Napoli che, conviene sottolinearlo, sarà comunque ispirato al turnover. Lo afferma l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che racconta anche delle trattative di calciomercato e delle difficoltà incontrate dal club azzurro:

“Carletto Ancelotti aspetta anche la conclusione dei colloqui e degli affari che il club sta costruendo quotidianamente con pazienza certosina. A dispetto delle difficoltà: Rodrigo, tanto per citare una delle situazioni tramontate, come ha detto De Laurentiis ha preferito non muoversi da Valencia.

L’assetto e il volto della squadra saranno diversi a seconda se il club deciderà di puntare su un centravanti puro oppure su un esterno d’attacco. In sintesi: su Mauro Icardi oppure su Nicolas Pepé. I due nomi in copertina di un mercato che a un certo punto ha visto sfumare una delle piste maggiormente gradite ad Ancelotti: Rodrigo”