CorSport - Dietro il no di Kumbulla al Napoli c'è il progetto Inter! Affare congelato se non completamente saltato

Gli occhi dell’Inter su Marash Kumbulla sono sempre più attenti. Il difensore del Verona è da tempo nel mirino anche del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Marotta e Ausilio hanno aumentato il pressing incontrando l’agente Gianni Vitali. Su Kumbulla ha lavorato il Napoli, De Laurentiis aveva raggiunto un accordo con Setti sulla base di 21 milioni più 4 di bonus. Il giocatore, però, non ha dato il suo via libera al trasferimento e l’affare, se non completamente saltato, è stato almeno congelato. Dietro questo no c’è la società di Suning che ha già incontrato più volte l’entourage facendogli capire che nel progetto di Conte avrebbe un ruolo importante. La Lazio e la Fiorentina hanno sondato così come Lipsia, Bayern, Borussia Dortmund, i due club di Manchester, Everton e Chelsea. Se il suo rendimento rimarrà questo anche nelle prossime 14 giornate di A, potrebbero essere necessari 30 milioni, bonus compresi”