Calciomercato Napoli. Diego Demme è sempre più vicino alla cessione: il centrocampista tedesco è fuori dai programma di Rudi Garcia ed il Napoli sta cercando la quadra giusta per vendere l'ex Lipsia.

Su Demme c'è il pressing dell'Herta Berlino, ecco quanto scritto in merito dal Corriere dello Sport:

è finito fuori rosa, e chi l’avrebbe detto?, avendo un contratto in scadenza tra dodici mesi. In Germania gli estimatori non mancano, serviranno per liberarlo dalle catene".