CorSport - De Laurentiis ed Insigne sono stati sempre separati da 1,5mln! Il capitano ha deciso di cambiare radicalmente

Lorenzo Insigne ha firmato con il Toronto FC un contratto quadriennale più opzione per il quinto anno da 7,75 milioni di euro compresi i bonus, più benefit. Bye-bye Italia, Europa, Champions e Serie A. Ne parla il Corriere dello Sport.

Ultime mercato Napoli

"Dopo il tramonto della trattativa con il Napoli per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno e l'acquisizione dello status di parametro zero con l'arrivo del 2022, Lorenzino ha deciso di cambiare radicalmente.

L'offerta di De Laurentiis di un quadriennale da 3,5 milioni di euro a stagione più un milione di bonus piuttosto complessi da raggiungere non è stata ritenuta congrua, soprattutto a fronte della contro-richiesta di confermare lo stipendio attuale da 5 milioni, e il resto lo ha fatto il Toronto"