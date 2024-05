CorSport - Conte può firmare già lunedì! Ma la trattativa col Napoli è a un bivio temutissimo

Calciomercato SSC Napoli - Antonio Conte l’uomo della rifondazione in attesa di ufficializzazione. Ne parla il Corriere dello Sport: i legali sono al lavoro, siamo alla lettura dei contratti e alle battute finali di una “maratona burocratica che potrebbe concludersi nel fine settimana e portare alle firme già lunedì”.

La trattativa tra il Napoli e Antonio Conte è giunta a un bivio temutissimo: la questione dei diritti d’immagine.

“Una dimensione complessa, intricata, piena di cavilli. E poi le penali che il pool legale del signor Antonio sta vivisezionando come gli scienziati in un laboratorio di genetica. La storia è racchiusa in una quarantina di pagine, o giù di lì.

De Laurentiis avoca la gestione totale dei diritti d’immagine dei tesserati del club: la proprietà è intergalattica, interstellare, dalla Terra alla Luna passando per lo spazio cosmico. E non è uno scherzo”Â