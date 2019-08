CorSport, Barigelli a CN24: "I calciatori dell'Inter non vogliono Icardi. Marotta gli ha offerto un rinnovo per evitare vie legali"

Calciomercato Napoli - Stefano Barigelli, collega del Corriere dello Spor, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, in diretta su CalcioNapoli24 Tv:

"Conte sa che il Napoli e la Juventus sono superiori dal punto di vista dell'organico e per colmare il gap vuole un gruppo coeso e forte. La squadra non vuole Icardi ed è stato ribadito anche ieri sera durante la cena trascorsa tutti insieme. Credo che Icardi andrà via entro qualche giorno, Marotta ha provato a rinnovargli il contratto per evitare una sfida legale".