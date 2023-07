CorSport annuncia: doppio colpo in entrata per il Napoli, siamo alle battute finali! I dettagli

Calciomercato Napoli - Pronta una doppia operazione di mercato in entrata da parte del Napoli, come racconta l’edizione odierna del Corriere dello Sport.

“Il Bari cambia portiere. Ceduto Elia Caprile al Napoli, sceglie il brasiliano Brenno Oliveira Fraga Costa estremo difensore del Gremio che arriverà con la formula del prestito oneroso e diritto di riscatto.

La cessione di Caprile è alle battute finali. Firmato un contratto quinquennale il giocatore verrà subito girato in prestito all’Empoli. La stessa operazione verrà fatta per il nazionale marocchino Walid Cheddira che raggiungerà Caprile in prestito all’Empoli”