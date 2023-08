CorSport - Addio Lozano, domani visite mediche a Eindhoven: le cifre dell'affare

Calciomercato Napoli - Ultim’ora Lozano: pronte le visite mediche col PSV.

Mercato Napoli, ceduto Lozano

Come riporta la versione on line del Corriere dello Sport, il giocatore sosterrà domani i test fisici a Eindhoven per diventare un nuovo giocatore del PSV. Affare da 15 milioni più bonus.