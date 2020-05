Ultime calciomercato Napoli. Tra i tanti nomi accostati al Napoli per sostituire il partente Kalidou Koulibaly, c'è anche quello di Jan Vertonghen. Il centrale belga è in scadenza con il Tottenham ed alla sua porta hanno già bussato parecchie squadre che fiutano il colpo a parametro zero. Come riportato dal Corriere dello Sport, anche la Roma ha stretto contatti con il difensore: sul piatto un ricco triennale da 3 milioni a stagione per rimpiazzare il partente Smalling.