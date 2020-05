CorSport - Accostato al Napoli, anche l'Inter vira su Jovic: si lavora alla formula dell'affare

Ultime calciomercato Napoli. Luka Jovic, attaccante serbo del Real Madrid, fa gola a diverse squadre nonostante una stagione non esaltante. L'ex Eintracht è seguito da tempo da Napoli e Milan ma, secondo il Corriere dello Sport, anche l'Inter avrebbe bussato alle porte delle merengues per il giocatore: la partenza di Sanchez lascerà un buco nello scacchiere di Conte, che il ds Marotta vorrebbe colmare con l'arrivo dello stesso Jovic.

L'idea è quella di lavorare sul prestito con diritto di riscatto e con ingaggio pagato insieme ai Blancos, visto che il giocatore guadagna già 10 milioni a stagione. I Blancos potrebbero proporre un'operazione "alla Morata" con un diritto di riacquisto che dopo il riscatto potrebbe permettergli di riportarlo in Spagna in caso di esplosione in nerazzurro