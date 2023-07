Calciomercato Napoli - Ottimismo, sì, ma può ancora succedere di tutto: è quanto scrive il Corriere della Sera sul futuro di Victor Osimhen, il cui destino sarebbe ancora in bilico in attesa dell'annuncio.

Mercato Napoli, ultime su Osimhen

Dal club si respira ottimismo sulla possibile fumata bianca per il prolungamento contrattuale ma - si legge - dopo aver rifiutato i soldi arabi chiederà un ingaggio più alto al club azzurro per firmare fino al 2027. Vuole restare ma avanzerà le sue pretese per farlo.