CorSera - Non solo Milik, spunta la pista Mandzukic per la Roma: le ultime

Calciomercato Napoli - Da un bosniaco ad un croato passando per un polacco. Si snoda sulle vie dell'est Europa la direttrice del mercato della Roma per quanto riguarda l'attacco. Come riporta il Corriere della Sera, qualora il club capitolino completasse la cessione di Edin Dzeko sul quale c'è l'interesse della Juve e non solo, le attenzioni si sposterebbero su Arkadiusz Milik in uscita dal Napoli, ma non solo. Nel mirino dei giallorossi ci sarebbe anche Mario Mandzukic, ex della Juve liberatosi dopo appena sei mesi dall'Al Duhail.