Calciomercato Napoli - La Juventus pensa al bilancio e potrebbe sacrificare Dybala, seguito da Manchester United e Real Madrid. Come riporta il Corriere della Sera, anche le voci sulla cessione di Ronaldo partono da questo. Intanto, il centravanti per la prossima stagione dovrebbe essere Milik (ha già l’accordo), ma Bernardeschi non vuole andare da Gattuso, per questo viene tenuto d’occhio Dzeko.