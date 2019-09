CorSera - Icardi, Wanda su tutte le furie per il documento finito sul web: ora spera nel Barcellona

Mauro Icardi ancora deve trovare una sistemazione, al primo settembre. Domani termina il calciomercato e l'argentino resta ancora nella rosa dell'Inter, seppur da separato in casa.

Nuovi aggiornamenti arrivano dall'edizione odierna del Corriere della Sera. Wanda era su tutte le furie perché il documento redatto dal suo avvocato, Giuseppe Di Carlo, è finito sul web. Il punto però è un altro. Wanda è inviperita, sostiene che Icardi non ha fatto causa all’Inter per soldi, ma per essere reintegrato e svolgere gli allenamenti con Conte, con cui non ha mai sostenuto parte tattica e partitelle.

La Juve, che finora non ha mai presentato un’offerta, corteggia Wanda e vorrebbe il giocatore, in scadenza a giugno 2021, in prestito, spuntando un obbligo di riscatto irrisorio di 30 milioni. Un’offerta irricevibile per l’Inter, decisa ad accettare solo lo scambio con Dybala. Dopo i rifiuti di Icardi a Roma, Napoli e Monaco, sono su un binario morto le strade Atletico Madrid e Psg. L’ultima (remota) speranza di Wanda è il prestito al Barcellona, lontano da Neymar.