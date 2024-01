Calciomercato Napoli - Arrivano conferme anche dal Corriere della Sera per quanto riguarda il primo acquisto del Napoli di questa sessione invernale.

Mercato Napoli, pronti i primi 2 colpi di gennaio

Come infatti si legge sul quotidiano, il club azzurro è vicinissimo a chiudere per Lazar Samardzic dell’Udinese: colloqui speditissimi con società e padre-agente del calciatore e chiusura imminente. In più la società azzurra tratta anche con la Salernitana per Pasquale Mazzocchi, con Davide Faraoni del Verona il piano B.