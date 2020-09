CorSera - Ci siamo, 18 milioni più 8 di bonus per Milik: la Roma vicina a chiudere col Napoli e sbloccare Dzeko alla Juve

Ultimissime calciomercato Napoli - Ci siamo, l'accelerazione finale a due affari legati può smuovere il mercato della Serie A: perché la Roma è vicina a prendere Arkadiusz Milik sbloccando l'addio di Dzeko verso la Juventus.

A raccontarlo è l'edizione odierna del Corriere della Sera:

Lo stallo sul fronte italiano è scosso da una accelerazione che sembra vicina, perché il tempo stringe e nessuno ci tiene a iniziare la stagione senza attaccante o con giocatori che restano controvoglia: a 18 milioni più 8 di bonus la Roma è vicina a prendere Milik dal Napoli. E a quel punto potrà dare il via libera per Dzeko alla Juventus: i 15 milioni necessari andrebbero in questo caso spalmati in due anni, con la formula del prestito con diritto di riscatto.